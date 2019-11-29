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Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı, sopalı kavga: 12 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı, sopalı kavga: 12 yaralıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı, sopalı kavga: 12 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.

Kavga, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Evri mahallesi yukarı köy mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, hayvanın saman yeme meselesi yüzünden çıkan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Silahların da konuştuğu kavgada Hakan K, Büşra K, Hatice K, Mehmet K, Bayram K, Selma K, Tuncay K, Bilal K. ile karşı aileden de Mine G, Fatma G, Hanifi G, Oğuzhan G. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar Pazarcık ve Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarmanın soruşturması devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı, sopalı kavga: 12 yaralı

Kahramanmaraş, Pazarcık, kavga, Evri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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