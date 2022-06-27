Kahramanmaraş'ta iki aile arasındaki husumetin bitmesi davul zurnayla kutlandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki husumetli aileler, davul zurnayla barışı kutladı.

Davul ve zurna çalarak geçimlerini sağlayan Göçgünler ve Kara ailelerinin arasında yaklaşık 5 yıl önce çıkan kavganın ardından husumet başladı.

Gazeteci Yener Atlı ve bazı sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin araya girmesiyle aileler husumete son vermeyi kabul etti.

Kentteki özel bir düğün salonunda toplanan ve barış yemeği yiyen aile büyükleri yemeğin ardından birbirlerine sarıldı.

Daha sonra salona getirdikleri davul ve zurnaları beraber çalan aile fertleri, husumetin bitmesini kutladı.

İki ailenin barışmasına öncülük eden Atlı, gazetecilere, iki aile arasındaki husumetin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atlı, "Ben bu iki aileyle bir araya geldim. İkisi de Abdal Halil Ağa Derneği'nin kurucu ve yöneticileri. Ben iki grupla bir araya gelerek kendilerine konuyu anlattım. 'Bir barış yapalım. Çok önemli bir şey yok, namus meselesi yok. Arada kırgınlık var.' dedim. Aslında aileler akrabalar. İki tarafta Kahramanmaraş'ın belli başlı herkesin tanıdığı davul zurna ekipleri. Biz de buna bir vesile olalım dedik. İki grup da sağ olsun bizi kırmadılar. Böylece bir araya geldik hep beraber bir yemek yedik." diye konuştu.

Düğün salonunun işletmecisi Fatih Koçak, böyle güzel bir işe vesile oldukları için mutlu olduklarını kaydetti.