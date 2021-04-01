Kahramanmaraş'ta iki esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta iki esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Kapalı Çarşı içerisinde esnaflık yapan M.S. (17) ile N.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.S, yanındaki bıçakla M.S'yi göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan M.S, 112 Acil Servis ekiplerince, Kahramanmaraş Sütçü İmam (KSÜ) Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. N.S'nin yakalanması için emniyet ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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