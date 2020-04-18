Kahramanmaraş'ta iki kardeş sokak oyunlarını eve taşıdı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan iki kardeş, sokağa çıkmaları yasaklanınca, sokak oyunlarını evde oynamaya başladı.

Merkez Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesinde yaşayan Ekiz ailesinin çocukları 8 yaşındaki Resul Erdem ve 4 yaşındaki Fatma Erva, sokağa çıkmaları yasaklanınca, sokak oyunlarını evde oynayacakları yöntemler aramaya başladı.

Sokakta asfalt üzerine tebeşir ile çizilerek oynanan sek sek oyununu, evdeki halı üzerine bant ile çizdiler. O anlar ise ailesi tarafından kaydedildi.

Çocukların evde kal kuralına uyarak, oyunlarına yeni yöntemler geliştirmesi ilham verici oldu.