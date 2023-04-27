Yasak aşk şüphesi nedeniyle eşini ve dayısını öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yasak aşk şüphesi nedeniyle eşini ve dayısını öldürdü

27.04.2023 12:35

Gaziantep'te bir şahıs, dayısıyla yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü eşi Sakine Solmaz'ı boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra dayısını da tabancayla katletti. Yaşanan çifte cinayetten sonra kaçan katil zanlısı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevkedildi.

Önceki gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Şıhlı Solmaz (33) isimli şahıs, dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü eşi Sakine Solmaz (28) ile tartıştı.

BOĞAZINI BIÇAKLA KESTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz'ın boğazını bıçakla kesti. Yaşanan olayın ardından eşini yaralayan koca kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazı kesilerek ağır yaralanan Sakine Solmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yasak aşk şüphesi facia getirdi: Önce eşini sonra da dayısını öldürdü

EŞİNDEN SONRA DAYISINI DA ÖLDÜRDÜ

Olayın ardından kaçarak Kahramanmaraş'ın Narlı ilçesine giden katil zanlısı Şıhlı Solmaz, eşiyle birlikte olduğunu iddia ettiği dayısı Güngör Yıldız'ı (34) da bir akaryakıt istasyonunda tabancayla başından vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabanca ile vurulan Güngör Yıldız'ın da hayatını kaybettiğini belirledi.

Yasak aşk şüphesi facia getirdi: Önce eşini sonra da dayısını öldürdü

ÇİFTE CİNAYETİN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Çifte cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı Şıhlı Solmaz, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren ortak operasyonuyla saklandığı kırsal Köksalan Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasak aşk şüphesi nedeniyle eşini ve dayısını öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Galatasaray tepkiliydi! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var
18:50 Galatasaray'ın tepkisini çekmişti! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var
18:22 HÜDA-PAR'dan Mansur Yavaş'a suç duyurusu! Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Şeref madalyasıdır
18:09 Akit gazetesinin İstanbul'daki binası yangınlara teslim oldu
18:02 İstanbul'da korkutan yangın! Akit gazetesinin binası alev alev yanıyor
17:56 İtalya futbolu hareketli günler geçiriyor! Milli futbolcu Merih Demiral, teknik direktörüyle kavga etti
17:52 İtalyan futbolu çalkalanıyor! Milli yıldız Merih Demiral, teknik direktörüyle kavga etti
17:52 Küçükçekmece'de korkutan yangın! Halı imalathanesinde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
17:48 Genel sekreter cinayetinde 10 yıl sonra yeni gelişme! Sanığın evinde bulunan boş kovan, cinayette kullanılan silahtan çıkmış
17:40 Sandık görevlileri listesini YSK'ya geç teslim eden CHP Denizli İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2023 19:12:30. #1.12#
SON DAKİKA: Yasak aşk şüphesi nedeniyle eşini ve dayısını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement