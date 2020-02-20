Kahramanmaraş'ta iki komşu arasındaki tartışmalı yol mahkeme kararıyla açıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 8 yıl önce mahkemeye taşınan iki komşu arasındaki tartışmalı yolun açılmasına hükmedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde, Selim Tümer, 20 yıl önce satın aldığı evin önünden geçen yolun bir kısmını, komşusu Şahin Aksu'nun tapusunun dışına çıkarak işgal ettiğini öğrendi.

Tümer'i, 8 yıl önce başlattığı hukuki mücadelede haklı bulan Kahramanmaraş 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, yolun açılmasına karar verdi.

Bunun üzerine Tümer'in kendi imkanlarıyla tuttuğu kepçeyle yaptırdığı yol açma çalışmalarına bilirkişi ve adliye yetkilileri de eşlik etti. Çalışmalara ilk başta karşı çıkan Aksu ailesi ikna edilince yaşanan gerginlik de çözüldü.