Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 13 yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 13 yaralı

59 dakika önce

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7'si çocuk 13 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 13 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7'si çocuk 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet İğde'nin (40) kullandığı 46 AC 512 plakalı otomobil, Başdervişli Mahallesi girişinde Zülküf Uslu'nun (43) kullandığı 07 LV 499 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile iki otomobildeki Havva (5), Güllü (55), Abdulsamet (12), Ahmet (12) ve Ali İğde (15), Tülay (41), Ramazan (9), Sinem (12), Emine (15), Meliha (7) ve Melisa Uslu (19) yaralandı.
Jandarma ve vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:14 Kaynak: AA
Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, Güncel
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