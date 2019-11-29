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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:30 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Ömer E. yönetimindeki 46 KD 570 plakalı otomobil, Onikişubat ilçesinin Gayberli Mahallesi Orhan Sezal Bulvarı'ndaki kavşakta, Ayşe B. idaresindeki 58 DAV 88 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Ömer E. ile Fehmi Ş. (77), Elife E. (38) ve Emine E. (17) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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