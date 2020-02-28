Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.


Muharrem Demir idaresindeki 14 EB 809 plakalı otomobil ile Mert Kurtel'in kullandığı 46 VM 392 plakalı otomobil, Güneşli Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi'nde çarpıştı.

Sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 çocuk yaralandı.


Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:50 Kaynak: AA
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