Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
7 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:50 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Muharrem Demir idaresindeki 14 EB 809 plakalı otomobil ile Mert Kurtel'in kullandığı 46 VM 392 plakalı otomobil, Güneşli Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi'nde çarpıştı.
Sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 çocuk yaralandı.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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