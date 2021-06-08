KAHRAMANMARAŞ - İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Kazada, sürücüler ve araçlardaki Resul Çiçek (20), Mehmet Ali Tatar (20) ve Yusuf Boyunduruk (62) yaralandı.

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