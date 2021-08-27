Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.

Kazada, 46 ABF 123 plakalı otomobilde bulunan Sümeyye U, Recep U, Yasin U, Fatma U. ve Zeynep U. yaralandı.

Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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