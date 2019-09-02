Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

8 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Demir (47) kontrolündeki 48 AAF 141 plakalı otomobil ile Mekselina Avcı (53) yönetimindeki 48 ABN 987 plakalı otomobil, Emirilyas- Çobanbeyli Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Demir, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Meral Sağır (50), Meryem Demir (51), Sultan Kuz (59) ve Bayram Avcı yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan İsmail Demir, buradaki ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kahramanmaraş, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da kaza yapan araçtaki kurşun izleri polisi harekete geçirdi
Talihsiz yeğen, ölen amcasını gözyaşları arasında teşhis etti AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:19:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]