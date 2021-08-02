KAHRAMANMARAŞ - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Jandarma , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada sürücüler ve beraberlerindeki E.B. (19), Y.T. (47), M.G. (28) ile Ü.T. (22) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burak Gündüz (31) idaresindeki 27 RS 036 plakalı otomobil ile Durdu Mehmet Yıldız 'ın kullandığı 46 PA 942 plakalı otomobil, Ekinözü yolu Taşburun Mahallesi çıkışında çarpıştı.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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