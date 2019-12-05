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Kahramanmaraş'ta iki otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durdu Alp (52) idaresindeki 46 D 1668 plakalı otomobil, Kızılcıksu mevkisinde, sollamaya çalıştığı 55 JY 291 plakalı kamyonetin çamurluğuna sonra da karşı yönden gelen Celal Aydın yönetimindeki 27 P 6751 plaka otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüleriyle yolculardan Suna (49), Sema (26), Zehra (18), Mustafa (1) ve Ravza Derin Aydın (1) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş, Göksun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:26 Kaynak: AA
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