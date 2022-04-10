Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.
B.D. idaresindeki 46 PC 228 plakalı otomobil ile Y.K. yönetimindeki 46 LY 014 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi'ndeki bulunan kavşakta çarpıştı.
Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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