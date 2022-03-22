Kahramanmaraş'ta "İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta "İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı" düzenlendi

22.03.2022 15:54
Kahramanmaraş'ta "İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı" düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) iş birliğiyle 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle "İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı" düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) iş birliğiyle 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle "İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı" düzenlendi.

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, KSÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kevser Cırık, "Geçmişten Günümüze İklim Değişikliği" konusunda brifing verdi.

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, "İklim değişikliği ve tarımsal kuraklık", Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Erdoğan "Bu günün kentlerinde su yönetimi, mavi ve yeşil altyapı" ve Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Keskiner "Evsel ve endüstriyel su geri kazanımı" konuları hakkında bilgi verdi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, AA muhabirine, su güvenliği ve iklim değişikliğinin yalnız Türkiye'nin değil dünyanın en önemli konularından birisi olduğunu belirtti.

KSÜ olarak YÖK'e İklim Değişikliği Enstitüsü kurulması için teklif sunduklarını aktaran Can, kabul edilmesi durumunda buranın Türkiye'de bir ilk olacağını ifade ederek, "Bu çalışmalarımızın temel amacı, ulusal ve küresel bağlamda büyük önem kazanan su kavramı ile suyun yönetimi üzerine farkındalık oluşturmak ve bilgi birikimi oluşturmak. Güncel tartışmalar ile bu konuda yenilikler üzerine bilgiler paylaşmak. Türkiye'nin 4 üniversitesinden gelen hocalarımızla bilgi paylaşımını gerçekleştirmek." diye konuştu.

KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak da suyun bütün canlıların olmazsa olmaz ihtiyacı olduğunu ifade etti.

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Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika


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