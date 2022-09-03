Kahramanmaraş'ta Kur'an okumayı öğrenen şehit çocuğu, babasını şehadetinin 6'ncı yılında andı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kur'an okumayı öğrenen şehit çocuğu, babasını şehadetinin 6'ncı yılında andı

03.09.2022 11:11
Kahramanmaraş'ta Kur'an okumayı öğrenen şehit çocuğu, babasını şehadetinin 6'ncı yılında andı

Kahramanmaraş'ta İl Müftülüğünce düzenlenen yaz kursunu başarıyla tamamlayan 8 yaşındaki şehit çocuğu, şehadetinin 6'ncı yıl dönümünde babasının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Kahramanmaraş'ta İl Müftülüğünce düzenlenen yaz kursunu başarıyla tamamlayan 8 yaşındaki şehit çocuğu, şehadetinin 6'ncı yıl dönümünde babasının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2016'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül, şehadetinin 6. yılında kabri başında anıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi ve şehit Yenigül'ün ailesi tarafından düzenlenen programda Kur'an okundu, dua edildi.

Şehidin 8 yaşındaki oğlu Metin Musap Yenigül de yeni öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i ilk defa babasının mezarı başında okudu.

Şehidin eşi Leyla Yenigül, kendilerini yalnız bırakmayan devlet büyüklerine teşekkür ederek "Oğlum Kur'an-ı Kerim'e yeni geçti. İlk Kur'an'ı da babası için okumak istedi. Hem onu yapmış olduk hem de eşimi dualarla andık. Her zamanki gibi bize devlet babalığı gösteren devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Gelen misafirlerimizden de Allah razı olsun." dedi.

Şeyhadil Mezarlığı'ndaki anma programına Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Kur'an okumayı öğrenen şehit çocuğu, babasını şehadetinin 6'ncı yılında andı - Son Dakika

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