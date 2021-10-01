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Kahramanmaraş'ta İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyeleri törenle açıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyeleri törenle açıldı

01.10.2021 17:49
Kahramanmaraş'ta İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyeleri törenle açıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyeleri düzenlenen törenle açıldı.

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyeleri düzenlenen törenle açıldı.

Çini, seramik, müzik sanat ve ileri yaş atölyeleri olmak üzere 4 farklı kategoride verilecek eğitimlerle yaşlı vatandaşların bilişsel yönlerini geliştirip günlük yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, açılışı yapılan tesisin önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Atölyelerin açılışı, yaşlılarımıza yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Yaşlı Destek Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin bir yenisini oluşturuyor. Bugünkü etkinliğimizi ve bundan önce gerçekleştirdiğimiz tüm projeleri Kahramanmaraş'ın yaşlılarına vefasını ortaya koymak açısından önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de yaşlı vatandaşların toplumsal hayata entegrasyonunu sağlayacak önemli bir eğitim programını hayata geçirdiklerini söyledi.

İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyeleri'nde yaşlı vatandaşların deneyimli hocalar eşliğinde güzel eserlere imza atacaklarına inandığını belirten Güngör, "Her insan için değişik mana ifade eden yaşlılık, aslında hepimiz için hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Büyüklerimizin toplumla her zaman bütün olması, aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir."

Program, protokol üyelerinin yaşlı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Seramik, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyeleri törenle açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyeleri törenle açıldı - Son Dakika
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