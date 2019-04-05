Kahramanmaraş'ta İletişim Kablolarını Çalan Çete Çökertildi
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir şirketin iletişim kablolarını çalan çete çökertildi.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde bir şirketin iletişim kablolarını çalan çete çökertildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aksakal
ve Beştepe
mahallelerinde bulunan iletişim kablolarının çalınmasının ardından harekete geçen jandarma, hırsızların yakalanması için özel ekip oluşturdu. Şüphelileri takibe alan jandarma, çete üyelerini İkizpınar
ve Kavaktepe mahalleleri arasında bulunan kabloları çalmak isterken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahısların aracından çıkan 400 metre kabloya el konuldu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.A. (30), A.Ö. (25), E.H. (25) ile E.Y. (25) adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:42 Kaynak: İHA
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