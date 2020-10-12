Kahramanmaraş'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldü

12.10.2020 11:53
Kahramanmaraş'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldü, System.String[]

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi Beyazıtlı Caddesi'nde bir inşaat alanında kazı yapılırken toprak kayması meydana geldi. Bu sırada kazılan bölgede çalışma yürüten 2 işçi toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine işçilerin kurtarılması için olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından işçiler toprak altından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde işçiler Cengiz Yıldırım (28) ve Alaaddin Zevkli'nin (60) hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredeki iki bina tahliye edilecek

Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan da olay yerinde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Okatan, daha sonra gazetecilere, 2 işçinin ölü olarak toprak altından çıkartıldığını belirterek "Şu anda toprak altında başka kişi yok. Çevre binalardaki durumu da arkadaşlarımız inceliyor. Tedbiren 2 apartmanda tahliye çalışması yapacağız ve bu şekilde vatandaşlarımızın herhangi bir risk altında olmasını önleyeceğiz." dedi.

Bu arada, olay yerine gelen işçilerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kahramanmaraş, İşçiler, İnşaat, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldü - Son Dakika

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