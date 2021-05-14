Kahramanmaraş'ta inşaat boşluğuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekiplerinin uzattığı halatların yardımıyla çocuğun yanına inen sağlık görevlileri, burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu sedyeye aldı.

Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti