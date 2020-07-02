Kahramanmaraş'ta inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Paşalık Caddesi'nde bir inşaatın dış cephe kaplaması işini yapan Muhsin Şahan (21) ile Cemalettin Karakoç (32), üzerinde bulundukları iskelenin çökmesi sonucu ikinci kattan düştü.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:11 Kaynak: AA
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