Kahramanmaraş'ta inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi yaralandı

03.06.2022 13:10
Kahramanmaraş'ta inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi ağır yaralandı.

Menderes Mahallesi Trabzon Caddesi'nde yapımı süren alışveriş merkezine denetime giden Menderes M. (27), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yüksekten inşaat temeline düştü.

Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Menderes M, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'a yeni kavşak Kahramanmaraş'a yeni kavşak Çalınan eşyalar internette satılmadan ele geçirildi Çalınan eşyalar internette satılmadan ele geçirildi
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:03 Kavga ayırmak isterken gözünden oluyordu! Talihsiz adamın retinası parçalandı
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:51 Amber Heard tazminat parası olan 15 milyon doları nasıl ödeyecek? İşte mal varlığı
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:37 TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı! Madde sepeti fiyat listesini yayımlamaması dikkat çekti
12:29 Yok artık dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar ama ayrılmadılar
12:26 Galatasaray'da yeni rota belirlendi! Roberto Mancini için görüşmeler yapılıyor
12:23 Şarkıcı Sıla, köprücük kemiğini kırdığı için konserini iptal etti
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 13:15:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement