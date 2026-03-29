Kahramanmaraş\'ta inşaatta elektrik akımı can aldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapımı devam eden TOKİ deprem konutları inşaatında yaşanan iş kazası can kaybıyla sonuçlandı. Beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan yabancı uyruklu işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Elbistan ilçesine bağlı Taşburun Mahallesi'nde yapımı süren TOKİ deprem konutları inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İran uyruklu bir işçi, çalışma sırasında beton pompasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan işçi, olay yerinde yere yığıldı.

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından jandarma ekipleri inşaat alanında inceleme başlatırken, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detayların araştırıldığı öğrenildi.

Yetkililer, iş güvenliği önlemlerinin yeterliliği ve ihmal olup olmadığına yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, olay iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyeti bir kez daha gündeme getirdi.

Haber: Muhammet Özer