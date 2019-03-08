Kahramanmaraş'ta İnşaattan Düşen İşçi Öldü

Kahramanmaraş'ta bir işçi, iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta bir işçi, iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.



Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir inşaatın 3. katında çalışan Ali Can (51) iskelenin çökmesi sonucu düştü.



Ağır yaralanan Can, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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