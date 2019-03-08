Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta İnşaattan Düşen İşçi Öldü

Kahramanmaraş'ta İnşaattan Düşen İşçi Öldü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir işçi, iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta İnşaattan Düşen İşçi Öldü, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir işçi, iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir inşaatın 3. katında çalışan Ali Can (51) iskelenin çökmesi sonucu düştü.

Ağır yaralanan Can, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:19 Kaynak: AA

Onikişubat, İşçi, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı

Son Dakika! Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor Volkswagen, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:53:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta İnşaattan Düşen İşçi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]