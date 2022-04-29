Kahramanmaraş'ta insansız hava aracı kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta insansız hava aracı kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı

29.04.2022 23:43
Kahramanmaraş'ta insansız hava aracı kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce, insansız hava araçlarının kent genelinde kullanımının 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce, insansız hava araçlarının kent genelinde kullanımının 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "30 Nisan 2022 Cumartesi 00.01'den 2 Mayıs Pazartesi saat 01.00'a kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde her ne amaçla olursa olsun ağırlığına ve irtifasına bakılmaksızın her çeşit ve her sınıftaki insansız hava aracının uçurulması Valilik oluru ile yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta insansız hava aracı kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika
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