Kahramanmaraş'ta İnsansız Hava Aracının Uçurulması Yasaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi miting programı için geleceği Kahramanmaraş'ta, Valilikçe 2 gün, her çeşit insansız hava aracının uçurulması yasaklandı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "21 Şubat 2019 tarih ve 30749534-93535/2019/05 sayılı Valilik oluru ile kamu düzeni, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla 22 Şubat 2019 günü saat 08.00'den 23 Şubat 2019 günü saat 23.59'a kadar Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde her ne amaçla olursa olsun, her çeşit insansız hava aracının uçurulması yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

