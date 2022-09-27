Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

27.09.2022 18:42
Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta internet üzerinden tanıştığı kadının cep telefonu ve parasını gasbettiği iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta internet üzerinden tanıştığı kadının cep telefonu ve parasını gasbettiği iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin, internet üzerinden tanıştığı İ.Y. tarafından çağrıldığı adreste 3 kişi tarafından gasbedildiği, 2 cep telefonunun çalındığı ve kredi kartından yüklü miktarda başka hesaplara para transferi yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince, olayla ilgili İ.Y, B.Y. ve A.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, mağdur kişiye ait kimlik, kredi kartı, 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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