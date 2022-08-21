Yapılan çalışmada şüpheli A.A'nın, vatandaşlarla iletişime geçtiği ve kaparo talep ederek daha sonra ürünü göndermediğini belirlendi. Ekipler, şüphelinin Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı, Kahramanmaraş'ta ise 21 kişiyi dolandırdığını tespit etti.

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İnternet dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika

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