İnternet dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika
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İnternet dolandırıcı tutuklandı

21.08.2022 14:56
İnternet dolandırıcı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta internette ikinci el satış ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta internette ikinci el satış ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet ortamında faaliyet gösteren ikinci el satış sitelerindeki dolandırıcıya yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada şüpheli A.A'nın, vatandaşlarla iletişime geçtiği ve kaparo talep ederek daha sonra ürünü göndermediğini belirlendi. Ekipler, şüphelinin Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı, Kahramanmaraş'ta ise 21 kişiyi dolandırdığını tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnternet dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnternet dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika
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