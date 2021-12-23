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Kahramanmaraş'ta "İRAP 2. Dönem Eylem Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "İRAP 2. Dönem Eylem Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

23.12.2021 18:17
Kahramanmaraş'ta "İRAP 2. Dönem Eylem Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Kahramanmaraş'ta İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2. Dönem Eylem Değerlendirme Toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2. Dönem Eylem Değerlendirme Toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi.

AFAD Kampüsü'nde düzenlenen toplantıda, kentte meydana gelmesi muhtemel deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlerde alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Programda konuşan Coşkun, İRAP'ın kentteki olası afetlerin etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları bir süreç dahilinde tarif eden bir plan olduğunu söyledi.

Coşkun, Türkiye'de afet risklerinin belirlenmesi, azaltılması çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ın pilot il seçilerek İRAP hazırlık çalışmalarına 2019 yılında başlandığını hatırlattı.

İRAP hazırlık döneminde kentte faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile çalıştaylar ve toplantılar organize edilerek kısa, orta ve uzun vadeli hedefler, eylemler ve sorumlu kurumlar belirlendiğini ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ı afetlere karşı daha dirençli hale getirilmek amacıyla İRAP'ta yer alan 213 eylemin bir an önce hayata geçirilmesi ilimiz için büyük önem arz etmektedir. Planın uygulanması ve eylemlerin uygulanmasında sorumlu olan 49 kurum ve kuruluşa büyük görev düşmektedir. Bu bilinçle, sorumlu kurumlarımız tarafından hem İRAP planında yer alan risk azaltma eylemlerinin takip edilmesi ve titiz bir şekilde uygulanması öncelikli hedefimiz olmalıdır."

AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu da İRAP'ın önemi ve kentteki uygulama alanları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Programa, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve İRAP eylemlerinden sorumlu kurum temsilcileri katıldı.

Kahramanmaraş'ta İRAP 2. Dönem Eylem Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Kahramanmaraş'ta İRAP 2. Dönem Eylem Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Kahramanmaraş'ta İRAP 2. Dönem Eylem Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Kahramanmaraş'ta İRAP 2. Dönem Eylem Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'İRAP 2. Dönem Eylem Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta "İRAP 2. Dönem Eylem Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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