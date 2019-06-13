Kahramanmaraş'ta iş kazası: 1 yaralı
57 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine mermer ocağında devrilen iş makinesinin altında kalan operatör ağır yaralandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:55 Kaynak: AA
'ın Elbistan
ilçesine mermer ocağında devrilen iş makinesinin altında kalan operatör ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Bakış Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında Bayram Baz'ın (35) kullandığı paletli iş makinesi, ocağın üst kısmında kırım çalışması yaptığı sırada kayarak devrildi.
Aracın altında kalarak ağır yaralanan Baz, 112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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