Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta iş kazası: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta iş kazası: 1 yaralı

57 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine mermer ocağında devrilen iş makinesinin altında kalan operatör ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iş kazası: 1 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine mermer ocağında devrilen iş makinesinin altında kalan operatör ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Bakış Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında Bayram Baz'ın (35) kullandığı paletli iş makinesi, ocağın üst kısmında kırım çalışması yaptığı sırada kayarak devrildi.
Aracın altında kalarak ağır yaralanan Baz, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:55 Kaynak: AA
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