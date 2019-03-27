Kahramanmaraş'ta İş Yerlerine Gıda Denetimi

Kahramanmaraş'ta Suriyelilere ait işletmelere yönelik gıda denetimi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta Suriyelilere ait işletmelere yönelik gıda denetimi yapıldı.



Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren gıda satış ve toplu tüketim yerleri denetlendi.



Tarladan sofraya kadar güvenli gıda zincirinin oluşması adına denetimlerin devam edileceği bildirilen açıklamada, "Suriyeli işletmecilerin faaliyet gösterdiği mahallelerde bugüne kadar kanunlar çerçevesinde düzenli ve etkili bir şekilde denetlemeler yapılmış olup, bundan sonrada halkımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları için etkili bir şekilde devam edecektir. Tarladan sofraya kadar güvenli bir gıda zinciri oluşturmak ana hedefimizdir. İşletmecilerimiz ve tüketicilerimiz ile el ele vererek daha sağlıklı ve güvenli bir gıda sektörü oluşturulması sağlanacaktır" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

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