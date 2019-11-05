Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sıva çalışması için kurulan iskele halatının kopması sonucu 2 inşaat işçisi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sıva çalışması için kurulan iskele halatının kopması sonucu 2 inşaat işçisi yaralandı.

İlçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde bir binanın dış sıva çalışmasını yapan Mustafa Çam (32) ve Hasan Cücük (31), iskele halatının kopması sonucunda yere düştü.

Yaralanan işçilere ilk yardımı yapan arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:42 Kaynak: AA
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