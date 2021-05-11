Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların kınanması ve Kudüs'e destek için düzenlenen konvoya kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Kornalar eşliğinde kent merkezinden geçen konvoya kent sakinleri pencere ve balkonlarından ıslık çalarak ve el sallayarak destek verdi.

Müftülük Meydanı'nda toplananlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları yaklaşık 1000 aracılık konvoyla Üngüt Mahallesi'ne hareket etti.

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