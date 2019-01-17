Kahramanmaraş'ta İstinat Duvarı Böyle Çöktü
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta gece yarısı meydana gelen toprak kayması sonrası istinat duvarında yaşanan göçük, güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
Kahramanmaraş
'ta gece yarısı meydana gelen toprak kayması sonrası istinat duvarında yaşanan göçük, güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
Olay, gece yarısı Onikişubat
ilçesi Saçaklızade Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla yaşanan toprak kaymasının büyüklüğü korkuttu.
Yaşanabilecek olası yeni çökmeler için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, çevrede bulunan site sakinleri uyarıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:57 Kaynak: İHA
Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti
Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Hamama Giden Genç Adam, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti
Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı