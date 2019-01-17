Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta İstinat Duvarı Böyle Çöktü

Kahramanmaraş'ta İstinat Duvarı Böyle Çöktü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta gece yarısı meydana gelen toprak kayması sonrası istinat duvarında yaşanan göçük, güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta İstinat Duvarı Böyle Çöktü, System.String[]
Kahramanmaraş'ta gece yarısı meydana gelen toprak kayması sonrası istinat duvarında yaşanan göçük, güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, gece yarısı Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla yaşanan toprak kaymasının büyüklüğü korkuttu.

Yaşanabilecek olası yeni çökmeler için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, çevrede bulunan site sakinleri uyarıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:57 Kaynak: İHA

Onikişubat, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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