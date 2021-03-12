Kahramanmaraş'ta işyeri hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta işyerinden hırsızlık yapan ve çaldıkları malzemelerle yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkama işyerinde meydana geldi. İş yerinin otoparkın bahçe kapısının kilidini kırmak suretiyle otoparka giren 2 kimliği belirsiz şüpheli şahıs, oto elektrikli yıkama makinesi, köpük makinesi ve oto yıkama makinesini çalıp geldikleri plakası tespit edilemeyen araç ile kaçtı. Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri olayın aydınlatılması için harekete geçti.

Güzergahta kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayın şüphelilerinin Samet K. (29) ve Alperen G. (22) olduğunu tespit ederek zanlıları yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ