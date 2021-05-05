Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Evcihüyük Mahallesi'nde sit olmayan alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, Z.A.A, Ö.F.Ö, E.A. ve M.A'yı kazı yaptıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.

Öte yandan, zanlılar hakkında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem yapıldığı bildirildi.