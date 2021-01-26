Kahramanmaraş'ta jandarma çocuklarla kardan adam yaptı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri çocuklarla kardan adam yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Kadın Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Yedikuyular Kayak Merkezinde bulunan çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.
Çocuklarla kar topu oynayıp kızak kayan ekipler, daha sonra kardan adam yaptı.
Çocukların eğlenmesini sağlayan jandarma ekipleri, onlara "jandarma çocuk" dergisi hediye etti.
Kaynak: AA
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