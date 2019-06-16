Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri 14 kişiyi yakaladı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 5 kişi ile araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 9 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:56 Kaynak: AA
'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 5 kişi ile araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 9 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince kent genelinde yapılan yol uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi ile araçlarında 18 gram sentetik uyuşturucu ile 7 gram eroin ele geçirilen 9 kişi yakalandı.
Zanlılar, jandarma komutanlığına götürüldü.
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