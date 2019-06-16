Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri 14 kişiyi yakaladı
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Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri 14 kişiyi yakaladı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 5 kişi ile araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 9 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri 14 kişiyi yakaladı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 5 kişi ile araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 9 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde yapılan yol uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi ile araçlarında 18 gram sentetik uyuşturucu ile 7 gram eroin ele geçirilen 9 kişi yakalandı.
Zanlılar, jandarma komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:56 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel
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