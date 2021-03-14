Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri sağlıkçılara çiçek dağıttı - Son Dakika

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Türkoğlu Devlet Hastanesini ziyaret ederek acil serviste görevli doktor, hemşire ve sağlık görevlilerine çiçek dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden ekipler, 14 Mart Tıp Bayramı'nda onların yanında olduklarını belirtti.

Sağlık çalışanları da jandarma ekiplerine teşekkür etti.