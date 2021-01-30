Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma ekipleri yaşlı adamın evinin çatısında biriken karı temizledi.
İlçeye bağlı Ağabeyli Mahallesi Mahmutlar Sokak'ta devriye gezen jandarma ekipleri 75 yaşındaki Veli Çam'ın evinin çatı kısmında biriken karı temizlerken zorlandığını fark etti.
Bunun üzerine yaşlı adamın yanına giden ekipler, Çam'a yardım ederek evin çatısını temizledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri yaşlı adamın evinin çatısında biriken karı temizledi - Son Dakika