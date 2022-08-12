Kahramanmaraş'ta jandarmadan dron destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta jandarmadan dron destekli trafik denetimi

12.08.2022 13:27
Kahramanmaraş'ta jandarmadan dron destekli trafik denetimi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-11 Ağustos tarihleri arasında trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerde farkındalık oluşturmak için dron destekli trafik denetimi geçekleştirildi.

Elbistan, Afşin, Andırın, Onikişubat, Türkoğlu ve Dulkadiroğlu ilçelerinde gerçekleştirilen 348 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 19 sürücüye 5 bin 860 lira idari para cezası yazıldı.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta jandarmadan dron destekli trafik denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta jandarmadan dron destekli trafik denetimi - Son Dakika
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