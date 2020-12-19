Kahramanmaraş'ta jandarma öğrencilere uzaktan trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve zoom programıyla trafik eğitimi verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle EBA ve zoom üzerinden verilen derslere katılan ekipler, öğrencilere temel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri gibi konularda eğitim verdi.

Trafik personelleri tarafından icra edilen programa katılan öğrenciler, jandarma ekiplerini karşılarında görünce mutluluk yaşadı.