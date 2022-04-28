Kahramanmaraş'ta jandarma personeli yabancı dil öğrenecek - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta jandarma personeli yabancı dil öğrenecek

28.04.2022 13:39
Kahramanmaraş'ta jandarma personeli yabancı dil öğrenecek

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma personellerinin yabancı dil öğrenmeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma personellerinin yabancı dil öğrenmeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, yabancı dil eğitimi almak isteyen askeri personele okuma, dinleme, yazma ve konuşma unsurlarında A1 düzeyinde eğitim verilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen imza töreninde, projeyle hedeflerinin A1 düzeyinde Almanca ve İngilizce eğitim almak isteyen jandarma personellerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Proje kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurslar açılacağını anlatan Kaba, eğitimin ardından başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceğini ifade etti.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay da askeri personelin sadece mühimmat konusunda değil yabancı dil konusunda da donanımlı olması gerektiğini belirterek, imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

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milli eğitim bakanlığı, Kahramanmaraş, Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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