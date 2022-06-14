İlçe Jandarma Komutanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucu 183 güvercini 183'üncü yıl dönümü nedeniyle uçurduklarını aktaran Ergüven, vatanın bölünmez bütünlüğü için yurt içi ve yurt dışında mücadele eden Mehmetçik'e minnettar olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı nedeniyle 183 güvercin uçuruldu - Son Dakika

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