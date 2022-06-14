KAHRAMANMARAŞ - Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı nedeniyle 183 güvercin uçuruldu - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı nedeniyle 183 güvercin uçuruldu

14.06.2022 16:38

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir vatandaş, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı nedeniyle 183 güvercinini gökyüzüne saldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir vatandaş, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı nedeniyle 183 güvercinini gökyüzüne saldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen programda, askeri personeller ve vatandaşlar güvercinleri aynı anda gök yüzüne bıraktı.

Güvercinlerin sahibi Bahattin Ergüven, AA muhabirine, jandarmanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla güvercin severler olarak etkinlik yapmaya karar verdiklerini belirtti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucu 183 güvercini 183'üncü yıl dönümü nedeniyle uçurduklarını aktaran Ergüven, vatanın bölünmez bütünlüğü için yurt içi ve yurt dışında mücadele eden Mehmetçik'e minnettar olduklarını dile getirdi.

KAHRAMANMARAŞ - Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı nedeniyle 183 güvercin uçuruldu
KAHRAMANMARAŞ - Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı nedeniyle 183 güvercin uçuruldu
KAHRAMANMARAŞ - Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı nedeniyle 183 güvercin uçuruldu
KAHRAMANMARAŞ - Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı nedeniyle 183 güvercin uçuruldu

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı nedeniyle 183 güvercin uçuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı nedeniyle 183 güvercin uçuruldu - Son Dakika
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