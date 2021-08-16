Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin yaralı bulduğu atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında devriye görevi yaptıkları sırada yaralı atmacayı gördü.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen atmacaya su ve yiyecek verildi.
Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilen atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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