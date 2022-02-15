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Kahramanmaraş'ta jandarmanın dikkati kamyon kasasında çıkan yangının büyümesini önledi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta jandarmanın dikkati kamyon kasasında çıkan yangının büyümesini önledi

15.02.2022 10:04
Kahramanmaraş'ta jandarmanın dikkati kamyon kasasında çıkan yangının büyümesini önledi

Kahramanmaraş'ta pamuk yüklü kamyonun kasa kısmında çıkan yangın, dumanı fark eden jandarma ekiplerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta pamuk yüklü kamyonun kasa kısmında çıkan yangın, dumanı fark eden jandarma ekiplerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde bulunan jandarma uygulama noktası civarında A.K. (39) yönetimindeki 63 VA 589 plakalı kamyonun kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada bölgede denetim yapan jandarma trafik timleri dumanları fark ederek kamyonun yanına gitti. Kamyonu kontrol eden ekipler, sürücü A.K'nin uyuduğunu fark etti.

Sürücüyü uyandırarak bölgeden uzaklaştıran ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bölgeye itfaiye gönderilmesini talep etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.

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Kahramanmaraş, Jandarma, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta jandarmanın dikkati kamyon kasasında çıkan yangının büyümesini önledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta jandarmanın dikkati kamyon kasasında çıkan yangının büyümesini önledi - Son Dakika
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