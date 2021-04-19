Kahramanmaraş'ta jandarmanın kaplumbağa hassasiyeti - Son Dakika

Bölgeden geçen sürücüler, jandarma ekiplerine duyarlılıkları için teşekkür etti.

Alınan bilgiye göre, Kavlaklı Mahallesi yakınlarında devriye atan İl Jandarma Komutanlığı motosikletli trafik timleri, yolun karşısına geçmek isteyen kaplumbağayı fark etti.

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