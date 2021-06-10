Kahramanmaraş'ta jeotermal saha ihaleleri

Kahramanmaraş'ta bulunan iki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta bulunan iki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı. Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde bulunan iki jeotermal kaynak su arama alanı 3 yıl süreyle ruhsat sahibinin isteğiyle bir yıl uzatılmak kaydıyla "açık artırma" ile ihale edilecek. İhaleler, 13 Temmuz'da saat 11.00 ve 11.30'da düzenlenecek.

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