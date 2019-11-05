Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı 3 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 200 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı 3 kişi yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 200 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'nde jandarma ekipleri şüphe üzerine 46 ABL 698 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 200 metre elektrik kablosu bulundu. Olayla ilgili F.H., F.T. ve M.H. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Jandarma, Fatmalı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:26 Kaynak: İHA
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