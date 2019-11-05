Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı 3 kişi yakalandı
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Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 200 metre elektrik kablosu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:26 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 200 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'nde jandarma ekipleri şüphe üzerine 46 ABL 698 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 200 metre elektrik kablosu bulundu. Olayla ilgili F.H., F.T. ve M.H. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
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